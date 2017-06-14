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  3. 14 Haziran 2017 12:45

Katoda tespit edilen mağara sayısı 112ye ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu kapsamında İncebel Dağları-Kato bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 112 mağaranın tespit edildiğini açıkladı.

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