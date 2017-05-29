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  3. 29 Mayıs 2017 11:45

Katoda yoğun helikopter hareketliliği yaşandı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi İncebel Dağları-Kato bölgesinde 41 gün önce başlatılan geniş kapsamlı operasyon kararlılıkla devam ediyor. Yoğun helikopter hareketliliğinin yaşandığı bölgede ele geçirilen patlayıcılar imha ediliyor.

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