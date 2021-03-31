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  4. Katolik rahip cemaatten ayin sırasında maskelerini çıkarmalarını istedi!

Katolik rahip cemaatten ayin sırasında maskelerini çıkarmalarını istedi!

Honduras’ta Katolik bir rahip ayin sırasında, koronavirüs salgınını hiçe sayarak, cemaatten maskelerini çıkarmalarını istedi.

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