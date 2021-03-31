Anasayfa Video Galeriler Gündem Katolik rahip cemaatten ayin sırasında maskelerini çıkarmalarını istedi! Katolik rahip cemaatten ayin sırasında maskelerini çıkarmalarını istedi! 31 Mart 2021 Çarşamba Saat: 21:45 Honduras’ta Katolik bir rahip ayin sırasında, koronavirüs salgınını hiçe sayarak, cemaatten maskelerini çıkarmalarını istedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6064c35b44d349522d4df8f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Başakşehir'de silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı Isparta'da feci kaza: 3 ölü, 8 yaralı Koronavirüse yakalanan Hazal Kaya'dan ilk açıklama Alev topuna dönen otomobilden son anda kurtuldular Bir Zamanlar Çukurova’da 2 kardeş savaşacak mı, barışacak mı? Aracı şirketten 3.3 milyon TL'lik kripto para vurgunu! Aracını kurtarabilmek için canını hiçe saydı Hırsızı taksi içerisindeki kamera yakalattı Bakan'ın oğlunun çakarlı gezisi kamerada