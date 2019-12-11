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  3. 11 Aralık 2019 16:05

Kavga büyüyor ! TV8'den Fox TV'ye çok sert yanıt

Acun Ilıcalı, Fox TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada isimli programının Yemekteyiz programıyla aynı formatta olduğunu belirterek dava açmıştı. Fox TV'den iddialara yalanlama gelince TV8 yeni bir açıklama yayınlandı.

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