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  3. 25 Mayıs 2017 13:45

Kavga ettiği mahkumu aşağı attı

ABD’nin California eyaletinde bir hapishanede çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yoldan geçen çifte Burada böyle yürüyemezsiniz diyerek saldırdı... O anlar kamerada
Yoldan geçen çifte Burada böyle yürüyemezsiniz diyerek saldırdı... O anlar kamerada
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Teknosa, 2023’e kadar 25 bin kadını teknoloji okur-yazarı yapacak
Teknosa, 2023’e kadar 25 bin kadını teknoloji okur-yazarı yapacak
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En az 10 katı büyüklüğünde inşaat yapılabilecek!
En az 10 katı büyüklüğünde inşaat yapılabilecek!
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Camilerde Ramazan temizliği
Camilerde Ramazan temizliği
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Suriye sınırına Mehter Marşıyla dev Türk bayrağı çekildi
Suriye sınırına Mehter Marşıyla dev Türk bayrağı çekildi
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Şehidi, aynı çatışmada yaralanan silah arkadaşları yalnız bırakmadı
Şehidi, aynı çatışmada yaralanan silah arkadaşları yalnız bırakmadı