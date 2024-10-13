Anasayfa Video Galeriler Gündem Kavga ihbarına giden polis bıçaklandı Kavga ihbarına giden polis bıçaklandı 13 Ekim 2024 Pazar Saat: 13:06 Güncelleme: 13 Ekim 2024 Pazar 13:06 Konya'da kavga ihbarına giden polis ekibindeki bir polis memuru, şüphelinin bıçakla saldırması sonucu sırtından bıçaklandı. Şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670b9b8f673dfe5cbd0ce9a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eski eşi için mahkemeye ''katli vacip oldu'' dilekçesi verdi Bu sefer ''yediremediler'': 6,5 ton ''çöp'' imha edildi 120 bin TL maaşlı iş başvurusu yaptı, 30 bin TL kaybetti Kahvehane sular altında kaldı, onlar oyuna devam etti Aile boyu trafik magandalığı kamerada: Hasta taşıyan ambulansa saldırdılar Muhalefetin ilk Cumhurbaşkanı aday adayı belli oldu: ''Beni seçsinler'' İstanbul'da kadınların ''kadın cinayetleri'' protestosuna polis müdahalesi Okan Buruk'tan, Acun Ilıcalı'ya çok sert yanıt İstanbul'da bir kişi el ve ayağı bağlı halde bulundu