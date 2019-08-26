Kavgada arada kalıp boynuna makas saplanan küçük Ezel felç kalacak
26 Ağustos 2019 19:40
Kavgada arada kalıp boynuna makas saplanan küçük Ezel felç kalacak
Sultangazi’de iki grup arasındaki kavga sırasında arada kalarak boynuna makas saplanan küçük Ezel’in felç kalacağı öğrenildi. Yetkililerden yardım isteyen anne Yadigar Erdem, “Kızım Ezel yoğun bakımda yatıyor, belden aşağısı komple felç. Makas fırlatmak ne demek ya? Bu konuda ben herkese sesleniyorum. Kızımın kanını yere koymayın” diyerek yardım istedi. Sultangazi’de geçtiğimiz günlerde...