Kavgada yere yığılan adamın üzerinden arabayla geçti
17 Temmuz 2019 20:15
Kavgada yere yığılan adamın üzerinden arabayla geçti
Siirt’te bir kişi kavga ettiği şahsı darp etti ardından aracıyla üzerinden geçti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, dün öğle saatlerinde Veysel Karani Mahallesi’nde meydana geldi. M.B.S. ile F.E. isimli şahıslar mahallede karşılaşınca aralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle F.E., M.B.S.’yi yumrukladı. M.B.S. aldığı yumruk darbeleriyle...