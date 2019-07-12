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  3. 12 Temmuz 2019 22:25

Kavgayı ayırmaya çalışan baba, cadde ortasında silahla vuruldu

Karabük’te bir kişi tartıştığı adamın babasını bacağından silahla vurarak yaraladı. Sokak ortasında vurulma anları ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, Albay Karaoğlan Caddesi’nde meydana geldi. Zafer Y. isimli şahıs iddiaya göre alacak verecek davası yüzünden Burhan S’.nin (49) oğulları ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi...

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