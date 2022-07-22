Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaya Islahı Tamamlandı, Assos Antik Limanı'ndaki Tesisler Açıldı Kaya Islahı Tamamlandı, Assos Antik Limanı'ndaki Tesisler Açıldı 22 Temmuz 2022 Cuma Saat: 14:30 Kaya ıslahının tamamlandığı, Assos Antik Limanı'ndaki tesisler açıldı. Ancak Asoss'un son görüntüsü görenleri şoke etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62da8a56854dae4c241b9ec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aracını satmak için öyle bir ilan verdi ki... Gören dönüp dönüp bir daha bakıyor İşte İstanbul'da yakalanan o İranlı casuslar Cem Adrian Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi için söyledi DEAŞ saflarında çatışan 10 kişi yakalandı Yüzüne kimyasal atılan Merve dehşeti anlattı İstanbul'da kaçak muayenehaneye baskın: Son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar ele geçirildi Kuruyan Marmara Gölü böyle kurtarılacak İstanbul'da olaylı yıkım: Silah sesleri yükseldi! Freni patlayan vinç dehşet saçtı: 2 ölü