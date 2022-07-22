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  4. Kaya Islahı Tamamlandı, Assos Antik Limanı'ndaki Tesisler Açıldı

Kaya Islahı Tamamlandı, Assos Antik Limanı'ndaki Tesisler Açıldı

Kaya ıslahının tamamlandığı, Assos Antik Limanı'ndaki tesisler açıldı. Ancak Asoss'un son görüntüsü görenleri şoke etti.

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