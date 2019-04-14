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  3. 14 Nisan 2019 00:05

Kayaalp’in ailesi şampiyonluk maçını heyecanla izledi

Romanya’nın Başkent’i Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda Türkiye’yi temsil eden milli güreşçi Rıza Kayaalp’in altın madalya kazanması ailesi tarafından sevinçle karşılandı. Grekoromen stilde mindere çıkan ve finalde Gürcü rakibi Kajaia’yı 3-0 yenen Rıza Kayaalp, toplamda 9. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Oğullarının mücadelesini televizyon karşısında...

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