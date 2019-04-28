Kayak bitti, göl manzaralı "Yamaç" paraşütü başladı
28 Nisan 2019 14:25
Kayak bitti, göl manzaralı "Yamaç" paraşütü başladı
Elazığ’da bulunan 2 bin 300 rakımlı göl manzaralı Hazar Dağı’nda, kayak sezonun bitmesinin ardından bir çok ilden gelen 50 paraşütçü uçuş yaparak heyecanlı ve renkli görüntüler ortaya çıkardı. Sivrice ilçesinde 4 mevsim farklı spor dalları yapılıyor. İlçede bulunan ve doğunun gizli denizi olarak lanse edilen Hazar Gölü’nde yazın tatilciler yoğun ilgi gösteriyor. Kışın ise ilçede ki 2 bin...