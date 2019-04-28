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  3. 28 Nisan 2019 14:25

Kayak bitti, göl manzaralı "Yamaç" paraşütü başladı

Elazığ’da bulunan 2 bin 300 rakımlı göl manzaralı Hazar Dağı’nda, kayak sezonun bitmesinin ardından bir çok ilden gelen 50 paraşütçü uçuş yaparak heyecanlı ve renkli görüntüler ortaya çıkardı. Sivrice ilçesinde 4 mevsim farklı spor dalları yapılıyor. İlçede bulunan ve doğunun gizli denizi olarak lanse edilen Hazar Gölü’nde yazın tatilciler yoğun ilgi gösteriyor. Kışın ise ilçede ki 2 bin...

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