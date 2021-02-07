  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 07 Şubat 2021 21:55

Kayak merkezinde tepki çeken halay

Kahramanmaraş'ta bulunan Yedikuyular Kayak Merkezi'nde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan grup, sosyal mesafenin ortadan kalktığı eğlencede maskesiz halay çekti. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

Video Galeri
yol vermeİstanbul'da yol verme kavgasında kan aktı
yol vermeİstanbul'da yol verme kavgasında kan aktı
Video Galeri
Sağlık çalışanlarına saldırı anı kamerada
Sağlık çalışanlarına saldırı anı kamerada
Video Galeri
TRT'den tepki çeken ''çöpten yemek toplama'' belgeseli!
TRT'den tepki çeken ''çöpten yemek toplama'' belgeseli!
Video Galeri
AK Partili Ünal'dan çiftçiye tepki çeken yanıt
AK Partili Ünal'dan çiftçiye tepki çeken yanıt
Video Galeri
Bülent Arınç: ''Dünün mücahitleri bugün müteahhit oldu''
Bülent Arınç: ''Dünün mücahitleri bugün müteahhit oldu''
Video Galeri
Otoban gişelerinde cinayet gibi kaza kamerada
Otoban gişelerinde cinayet gibi kaza kamerada
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM