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  3. 05 Haziran 2017 09:46

Kayalıklara Düşen Tatilciyi UMKE 8 saatte Kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yürüyüşe çıkan tatilci 8 metreden kayalıklara düştü. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından güçlükle kurtarıldı.

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