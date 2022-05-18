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Kayalıklardan denize atlayan eski futbolcunun feci ölümü kamerada

Bir dönem Hollanda Ligi Eredivisie'de forma giyen 31 yaşındaki eski futbolcu Mourad Lamrabatte, kayalıklardan denize atlarken feci şekilde hayatını kaybetti.

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