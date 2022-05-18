Anasayfa Video Galeriler Gündem Kayalıklardan denize atlayan eski futbolcunun feci ölümü kamerada Kayalıklardan denize atlayan eski futbolcunun feci ölümü kamerada 18 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 10:00 Bir dönem Hollanda Ligi Eredivisie'de forma giyen 31 yaşındaki eski futbolcu Mourad Lamrabatte, kayalıklardan denize atlarken feci şekilde hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628499950d7a1d4821576e33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR SADAT Başkanı Tanrıverdi'den canlı yayında dikkat çeken açıklama Ankara'da dehşete düşüren vahşet: 2,5 yaşındaki çocuğu tüple döve döve öldürdü İstanbul'da 38 katlı binada korkutan patlama Atatürk büstünde şaşırtan detay Bursa'da DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: ''Türkiye düşmanlarıyla çektirdiğin aile fotoğrafı...'' İbrahim Tatlıses damadına neden elini öptürmedi ? Bakan Nebati'den döviz ve enflasyon açıklaması Bakan Bilgin'den milyonları ilgilendiren açıklama: ''Temmuzda düzenleme yapacağız''