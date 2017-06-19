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  3. 19 Haziran 2017 11:15

Kaybolan çocuk önce ağladı, sonra ağlattı

Adana'da ailesiyle birlikte alışverişe çıktığı sırada kaybolan çocuk gözyaşlarına boğuldu. Bir süre sonra ailesi bulunan çocuğun annesi de oğluna sarılarak uzun süre gözyaşlarını tutamadı.

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