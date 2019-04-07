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  3. 07 Nisan 2019 14:10

Kaybolan köpeğini diğer köpeklerle birlikte arıyor

Antalya’da 1,5 ay önce kaybolan 4 yaşındaki ‘Linda’ isimli dişi köpeğin sahibi Sedef Schutz, bastırdığı afişleri asıp, diğer köpeklerle birlikte kayıp Linda’yı arıyor. Antalya’nın Döşemealtı ilçesine bağlı Duacı Mahallesi’nde yaklaşık 1,5 ay önce 4 yaşındaki Linda isimli dişi köpek kayboldu. Köpeğinin kaybolduğunu anlayan emekli Sedef Schutz, Linda’nın resminin basılı olduğu afişler...

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