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  3. 12 Haziran 2017 14:15

Kaybolan minik Ceylin komşusunun evinde ölü bulundu

İzmir’in Ödemiş ilçesinde parkta oyun oynarken kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik, kaybolduktan 3 gün sonra komşusunun evinde ölü bulundu.

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Minik Ceylinin cesedinin bulunduğu mahallede arbede
Minik Ceylinin cesedinin bulunduğu mahallede arbede
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Duayen gazeteci Doğan Heper son yolculuğuna uğurlandı
Duayen gazeteci Doğan Heper son yolculuğuna uğurlandı
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İzmir'den kahreden haber!.. Ölü olarak bulundu!
İzmir'den kahreden haber!.. Ölü olarak bulundu!
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İstanbul Boğazı turkuaza büründü
İstanbul Boğazı turkuaza büründü
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Güzeldere Tüneliyle 32 viraj 5 dakikada aşılacak
Güzeldere Tüneliyle 32 viraj 5 dakikada aşılacak
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Bankada eli baltalı maskeli şahıs alarmı
Bankada eli baltalı maskeli şahıs alarmı