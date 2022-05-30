Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaybolan uçağın enkazı bulundu Kaybolan uçağın enkazı bulundu 30 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 10:26 Nepal’de içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın kaybolmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında uçağın enkazına ve 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/629471a2a664895c5f4bf0b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan selfie çeken çocuğu böyle uyardı Madonna ölümden döndü! O anlar kamerada Sokak ortasında kadına şiddet! Yumrukladı, saçlarından tutup sürükledi İstanbul açıklarında korkutan anlar! İki gemi böyle çarpıştı İstanbul'un fethi için Ayasofya'da çok özel gösteri Mahallelinin dikkat 5 yaşındaki çocuğu ölümden kurtardı Ankara’da şimşekler geceyi aydınlattı İstanbul'da tepki çeken ''cübbeli ve sarıklı'' icazet yürüyüşü Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi