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  3. 24 Haziran 2017 23:15

Kaybolan zihinsel engelli kadın bulundu

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde evinden çıktıktan sonra kaybolan zihinsel engelli kadın ormanlık alanda bulundu.

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Bursada askerler zehirlendi
Bursada askerler zehirlendi
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Siirtte iki köy birbirine girdi
Siirtte iki köy birbirine girdi
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Giresunda PKK sığınağı imha edildi
Giresunda PKK sığınağı imha edildi
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Başbakan Yıldırımın yol güzergahında kaza: 5 ölü
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Erdoğanın konvoyunu durduran vatandaş iftara davet etti
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Tünelde 3 araç birbirine girdi: 10 yaralı
Tünelde 3 araç birbirine girdi: 10 yaralı