Kayganlaşan yolda metrelerce süreklenen polis ağır yaralandı
14 Ağustos 2019 23:50
Kayganlaşan yolda metrelerce süreklenen polis ağır yaralandı
İstanbul’un Sancaktepe ilçesi Anadolu Otoyolu Samandıra gişeleri bağlantısında motosikletiyle kaza yapan polis memuru ağır yaralandı. Yaralanan polis kaza yerine gelen ambulansla Kartal’da bulunan Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Kaza, saat 22.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Samandıra Gişeler bağlantı noktasına doğru seyir halinde olan görevli trafik polisi Ali...