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  3. 30 Haziran 2017 01:15

Kayınbiraderini 17 yerinden bıçakladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ayrı yaşadığı eşinin erkek kardeşini 17 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Bıçaklama anı ise cep telefonuyla kaydedildi.

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