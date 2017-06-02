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  3. 02 Haziran 2017 15:45

Kayınbiraderini silahla vurma anı güvenlik kameralarına yansıdı

Bilecik’te karısıyla tartışan bir kişinin, silahın dipçiğiyle kafasına vurduğu kayınbiraderini silahla ayağından vurma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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