Kayınvalidesini sokak ortasında döven gelin serbest kaldı
26 Eylül 2018 12:55
Kayınvalidesini sokak ortasında döven gelin serbest kaldı
Bursa’da, alzheimer hastası kayınvalidesini sokak ortasında dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı. Yıldırım Demetevler Mahallesi 114’üncü Sokak’ta oturan alzheimer hastası Fatma A. (82), gelini Sevim A. (55) tarafından sokak ortasında dövüldü. Sevim A.’nın kayınvalidesini dövme anları aynı mahallede oturan Abdurrahman K. (24) tarafından cep telefonuyla kaydedilip...