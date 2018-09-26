  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 26 Eylül 2018 12:55

Kayınvalidesini sokak ortasında döven gelin serbest kaldı

Bursa’da, alzheimer hastası kayınvalidesini sokak ortasında dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı. Yıldırım Demetevler Mahallesi 114’üncü Sokak’ta oturan alzheimer hastası Fatma A. (82), gelini Sevim A. (55) tarafından sokak ortasında dövüldü. Sevim A.’nın kayınvalidesini dövme anları aynı mahallede oturan Abdurrahman K. (24) tarafından cep telefonuyla kaydedilip...

Bilgin Pro
Video Galeri
Okmeydanı’nda metrobüsler çarpıştı
Okmeydanı’nda metrobüsler çarpıştı
Video Galeri
Sahaf Festivali başladı
Sahaf Festivali başladı
Video Galeri
Tuzla’da korkutan fabrika yangını
Tuzla’da korkutan fabrika yangını
Video Galeri
Tur midibüsü şoförlerinden Rus rehbere dayak
Tur midibüsü şoförlerinden Rus rehbere dayak
Video Galeri
Göçerlerin dönüş yolculuğu başladı
Göçerlerin dönüş yolculuğu başladı
Video Galeri
Sınıra yerleştiriliyorlar: Her biri ise 4.5 ton ağırlığında
Sınıra yerleştiriliyorlar: Her biri ise 4.5 ton ağırlığında
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM