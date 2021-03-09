Anasayfa Video Galeriler Gündem Kayıp 2 kardeşten kahreden haber Kayıp 2 kardeşten kahreden haber 09 Mart 2021 Salı Saat: 10:55 İstanbul Çekmeköy'de dün kaybolan iki kardeşten kahreden haber geldi. İki kardeşin evlerinin yakınlarında bulunan bir inşaatta asansör için açılan ve içi su dolan çukurda cansız bedenleri bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60472a008f66a746ca0c3a9f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı Kısıtlamaya uymayan kişiler bekçileri darbetti İstanbul'da DEAŞ'a eş zamanlı operasyon Defineciler tarihi evi talan ettiler! İçme suyunda büyük tehlike Radar görünce frene basanlar dikkat! İşe yaramıyor Dağdan altın fışkırdı! Elleriyle kazarak çıkardılar Kadınlar, 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü için bir araya geldi THY uçağında maske krizi! Pilot, polis çağırdı