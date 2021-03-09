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Kayıp 2 kardeşten kahreden haber

İstanbul Çekmeköy'de dün kaybolan iki kardeşten kahreden haber geldi. İki kardeşin evlerinin yakınlarında bulunan bir inşaatta asansör için açılan ve içi su dolan çukurda cansız bedenleri bulundu.

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