Kayıp 2 kardeşten kahreden haber

İstanbul Çekmeköy'de dün kaybolan iki kardeşten kahreden haber geldi. İki kardeşin evlerinin yakınlarında bulunan bir inşaatta asansör için açılan ve içi su dolan çukurda cansız bedenleri bulundu.

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