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  4. Kayıp Alzheimer hastası 4 gün sonra bulundu

Kayıp Alzheimer hastası 4 gün sonra bulundu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde odun toplamak için gittiği ormanda kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası adam, 4 gün sonra bulundu.

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