Anasayfa Video Galeriler Gündem Kayıp Alzheimer hastası 4 gün sonra bulundu Kayıp Alzheimer hastası 4 gün sonra bulundu 17 Nisan 2022 Pazar Saat: 15:55 Manisa'nın Akhisar ilçesinde odun toplamak için gittiği ormanda kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası adam, 4 gün sonra bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625c0e41faaa384d88331c7b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da 34 katlı binada yangın paniği Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun final etabı iptal edildi Bodrum'da ormanlık alanda yangın Nesli tehlike altındaki porsuk Tunceli'de görüntülendi Kılıçdaroğlu: ''Devletin içine çöreklenen kişileri çıkarmamız lazım'' Kamyon şarampole uçtu: 5 ölü Markette taciz anları kamerada! İfadesi pes dedirtti Üyelik karşılığı erzak dağıtan DEVA Partisi tepki çekti Fatih Çıtlak'ın zikir görüntüleri sosyal medyayı salladı