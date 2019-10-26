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  3. 26 Ekim 2019 16:10

Kayıp Bizans Kalesi sular altında bulundu

Yalova'nın Altınova ilçesinde 2 yıldır sürdürülen 'Yalova Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması' kapsamında, Bizanslılara ait Kibatos Kalesi keşfedildi.

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