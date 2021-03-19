Kayıp döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, işe gitmek için evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan döviz bürosu çalışanı Berk Ergier'in (36) son görüntüleri ortaya çıktı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605442b17e51f33ec9013073" allowfullscreen></iframe>