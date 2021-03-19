Anasayfa Video Galeriler Gündem Kayıp döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı Kayıp döviz bürosu çalışanının son görüntüleri ortaya çıktı 19 Mart 2021 Cuma Saat: 09:20 Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, işe gitmek için evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan döviz bürosu çalışanı Berk Ergier'in (36) son görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605442b17e51f33ec9013073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında olay var! Seren Serengil stüdyoyu terk etti! Gölete uçan otomobildeki çift hayatını kaybetti İki ilde PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var Sahada saldırıya uğrayan hakem canını zor kurtardı İmamoğlu: ''Önce konuşmak istedi, sonra şov yaptı'' Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü! Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü! Dünya bu olayı konuşuyor! Bakan gazeteciyi yumrukladı! Kocaeli'nde otobüs şoförüne darp saniye saniye kamerada!