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  4. Kayıp Erva'nın ambulansa götürülme görüntüsü ortaya çıktı

Kayıp Erva'nın ambulansa götürülme görüntüsü ortaya çıktı

Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altından sağ olarak kurtarılan ancak ardından kaybolan minik Erva'nın ambulansa bindirildiği ana dair görüntüler ortaya çıktı.

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