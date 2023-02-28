Anasayfa Video Galeriler Gündem Kayıp Erva'nın ambulansa götürülme görüntüsü ortaya çıktı Kayıp Erva'nın ambulansa götürülme görüntüsü ortaya çıktı 28 Şubat 2023 Salı Saat: 12:15 Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altından sağ olarak kurtarılan ancak ardından kaybolan minik Erva'nın ambulansa bindirildiği ana dair görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63fdc62c2fc5f57b714e1dd7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bahçeli: ''Alçakça bir kurgunun içindeler'' Deprem anına ait korkunç görüntüler! Yol böyle yarıldı Ölüm anı saniye saniye kaydedilmişti... Erdoğan'ın avukatının annesi çıktı Barajın dibi göündü! Sadece 20 günlük su kaldı Prof. Dr. Temiz: Türkiye'de 500'e yakın diri fay hattı var ''Depremzedelere özel'' deyip depremzedeleri dolandırdılar AK Partili Belediye Başkanı'nın katıldığı canlı yayın olay oldu Türkiye bu iddiayı konuşuyor: ''Erdoğan'dan Soylu'ya fırça'' Alevler geceyi aydınlattı! Kocaeli'nde korkutan yangın