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  3. 23 Mayıs 2019 15:50

Kayıp gazetecinin cesedi düştüğü yerden 1 km uzaklıkta bulundu

Bayburt-Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı’nın cansız bedeni uçurumdan düştüğü yerden yaklaşık 1 km aşağıda Derebaşı Deresi üzerindeki HES’in çıkış noktasında dere yatağında bulundu. Dere yatağına ipler yardımı ile inen Rize ve Elazığ İl Emniyet...

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