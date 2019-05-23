Kayıp gazetecinin cesedi düştüğü yerden 1 km uzaklıkta bulundu
23 Mayıs 2019 15:50
Kayıp gazetecinin cesedi düştüğü yerden 1 km uzaklıkta bulundu
Bayburt-Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı’nın cansız bedeni uçurumdan düştüğü yerden yaklaşık 1 km aşağıda Derebaşı Deresi üzerindeki HES’in çıkış noktasında dere yatağında bulundu. Dere yatağına ipler yardımı ile inen Rize ve Elazığ İl Emniyet...