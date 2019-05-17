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  3. 17 Mayıs 2019 13:10

Kayıp gazeteciyi bulmak için her fikir tartışılıyor

Bayburt-Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken 8 gün önce üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı Muhabiri Abdülkadir Nişancı’yı arama çalışmaları Derebaşı Deresi’nde sürüyor. Ekipler çalışmalar kapsamında her fikri tartışırken, son olarak kayıp gazetecinin düştüğü yerden aynı ağırlıkta bir insan maketinin uçuruma atılması halinde...

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