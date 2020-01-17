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  3. 17 Ocak 2020 21:45

Kayıp Gülistan'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı !

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversiteli Gülistan Doku'ya ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir genç kızın viyadükteki bariyerlerde oturduğu görülüyor.

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