Anasayfa Video Galeriler Gündem Kayıp ilanı verilmişti; 12 yıl sonra bulundu Kayıp ilanı verilmişti; 12 yıl sonra bulundu 21 Şubat 2022 Pazartesi Saat: 11:40 ABD'nin California eyaletinde 12 yıldır kayıp olan bir köpek sahiplerine kavuştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62134ffb6220234e677aa8b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 17 yaşındaki kızın vurulduğu anlar kameraya yansıdı Kumkapı'da alkollü turist ortalığı birbirine kattı İran'da savaş uçağı düştü Alevler gökyüzüne yükseldi! Gece yarısı korkutan yangın Hırsızlık için girdi, imamı bıçakladı Rus devlet televizyonu Erdoğan'ı hedef aldı Canlı yayında AK Partili isme ''ekonomik kriz'' müdahalesi! Zonguldak'ta denize sıfır ''çöplük''te, piknik keyfi! Melih Gökçek eski defterleri açtı: ''AK Parti hata yaptı''