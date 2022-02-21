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  4. Kayıp ilanı verilmişti; 12 yıl sonra bulundu

Kayıp ilanı verilmişti; 12 yıl sonra bulundu

ABD'nin California eyaletinde 12 yıldır kayıp olan bir köpek sahiplerine kavuştu.

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