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  3. 04 Ekim 2019 15:50

Kayıp ilanının ardından vahşet çıktı

Batman'da, sosyal medyada babasının kayıp olduğunu duyuran 21 yaşındaki Abdurrahman D.'nin, babasını öldürdüğü, cesedi annesiyle birlikte gömdüğü ortaya çıktı.

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