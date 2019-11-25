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  3. 25 Kasım 2019 17:55

Kayıp iş adamının cesedi bulundu

Karabük'te dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan iş adamı Ertuğrul Gazi Yıldız, çayda suya gömülen otomobilde ölü bulundu.

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