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  3. 15 Nisan 2017 13:50

Kayıp işçi bulunamıyor

Artvin’in Yusufeli ilçesindeki yol yapım şantiyesinde çalışan ve 8 gün önce kaybolan işçi Kürşat Kalkan’dan hala haber alınamıyor. Kalkan’ın Olur ilçesindeki ailesini ziyaret eden AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, dua istedi.

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