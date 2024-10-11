Anasayfa Video Galeriler Gündem Kayıp kadın ağaca asılı halde bulundu Kayıp kadın ağaca asılı halde bulundu 11 Ekim 2024 Cuma Saat: 15:45 Güncelleme: 11 Ekim 2024 Cuma 15:45 Aydın'ın Efeler ilçesinde kayıp olarak aranan kadın mesire alanında ağaca asılı halde ölü bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67091dfab109d7f4f70e5c53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sözde mehdi ve müritlerine şafak operasyonu Kaptan pilotun öldüğünü kuleye böyle anons etti Sahte içki kabusu geri döndü: 2 ölü Mavi dil hastalığı tam 20 yıl sonra Türkiye'de yeniden görüldü İstanbul trafiğinde eşi benzeri görülmemiş kavga: Boyu yetmeyince... Milton Kasırgası karaya ulaştı: Ölü sayısı artıyor Türkiye'de literatüre giren ameliyat: 26 kiloluk tümöre doktorlar bile inanamadı Burası Türkiye'nin göçmen tarlası: Mahsulün hepsi toplandı Türk kullanıcı Tesla'yı dize getirdi: Açtığı davayı sonunda kazandı