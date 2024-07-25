Anasayfa Video Galeriler Gündem Kayıp kadının çürümeye başlayan cesedi TEM kenarında bulundu Kayıp kadının çürümeye başlayan cesedi TEM kenarında bulundu 25 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 14:47 Güncelleme: 25 Temmuz 2024 Perşembe 14:47 Kocaeli'nde yaklaşık 1 aydır kayıp olarak aranan yaşlı kadına ait olduğu iddia edilen çürümeye başlayan cansız bedeni özel eğitimli köpekler tarafından TEM otoyolunun kenarında bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a23b3c74a36021c30e52e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriye'den gelip Türk vatandaşı olan IŞİD'liler İzmir'de yakalandı Türkiye'nin en ucuz lokantası: Her şey 4'te 1 fiyatına satılıyor Ailesi okumasına karşı çıktı, o direndi ve... İşte azmin sonunda gelen başarı Balıkesir'de orman yangını Aracının bozulmasına sinirlendi, tamirhanede çatışma çıktı: O anlar kamerada Adana'da trafikte ''zombi kadın'' gerginliği... İstanbul'da toplu taşımaya zam İstanbul'da korkutan yangın: Karayolu dumanla kaplandı Bomba gibi patladı: Cep telefonunun patlama anı kamerada