Kayıp kadının çürümeye başlayan cesedi TEM kenarında bulundu

Kocaeli'nde yaklaşık 1 aydır kayıp olarak aranan yaşlı kadına ait olduğu iddia edilen çürümeye başlayan cansız bedeni özel eğitimli köpekler tarafından TEM otoyolunun kenarında bulundu.

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