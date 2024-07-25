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  4. Kayıp kadının çürümeye başlayan cesedi TEM kenarında bulundu

Kayıp kadının çürümeye başlayan cesedi TEM kenarında bulundu

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Kocaeli'nde yaklaşık 1 aydır kayıp olarak aranan yaşlı kadına ait olduğu iddia edilen çürümeye başlayan cansız bedeni özel eğitimli köpekler tarafından TEM otoyolunun kenarında bulundu.

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