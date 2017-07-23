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  3. 23 Temmuz 2017 14:50

Kayıp Katarlı çocuk 18 saat sonra bulundu

Uludağ’da dün akşamüstü kaybolan Katarlı 9 yaşındaki çocuk, 18 saatin sonunda arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Video Galeri
Reis Mardini tanıtacak
Reis Mardini tanıtacak
Video Galeri
6 ülkeden 26 ressam hayallerini Tekirdağda tuvallere döküyor
6 ülkeden 26 ressam hayallerini Tekirdağda tuvallere döküyor
Video Galeri
Hero yazılı tişörtle sınava girdi gözaltına alındı
Hero yazılı tişörtle sınava girdi gözaltına alındı
Video Galeri
Atık kağıt deposunda korkutan yangın
Atık kağıt deposunda korkutan yangın
Video Galeri
9 yaşındaki çocuk geceyi uçurumun kenarında uyuyarak geçirmiş
9 yaşındaki çocuk geceyi uçurumun kenarında uyuyarak geçirmiş
Video Galeri
Çöplerden bıkan vatandaştan Kazaya kurban gitmeyin yazılı pankart
Çöplerden bıkan vatandaştan Kazaya kurban gitmeyin yazılı pankart
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