Anasayfa Video Galeriler Gündem Kayıp profesörün cesedi, ellerinden iple bağlanmış halde bulundu Kayıp profesörün cesedi, ellerinden iple bağlanmış halde bulundu 02 Temmuz 2024 Salı Saat: 07:51 27 Haziran'dan itibaren kendisinden haber alınamayan Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde görevli öğretim üyesi profesörün cansız bedeni ellerinden iple bağlanmış halde Porsuk Çayı'nda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6683874edd12f1f240092353" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''Kayseri'deki olaylar'' operasyonu: Gözaltılar var Kayseri'nin ardından şimdi de Gaziantep... Yine Suriyeli gerginliği Suriye'de çirkin saldırı: Türk bayraklarını indirip TIR'ları ateşe verdiler Dehşet anları kamerada: Yol kenarında yatan köpeği kamyonetle ezdi Tarlada 5, markette 25 TL: Kavurucu sıcak altında zorlu hasat başladı Avusturya maçı öncesi A Milli kadroda 2 eksik Mehmetçik ''oturduğu yerden'' vurdu: 2 hain daha öldürüldü La Casa de Papel'in Berlin'i Gazze’nin sesi oldu İzmir metrosunda yürüyen merdiven kabusu: Yaralılar var