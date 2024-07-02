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  4. Kayıp profesörün cesedi, ellerinden iple bağlanmış halde bulundu

Kayıp profesörün cesedi, ellerinden iple bağlanmış halde bulundu

27 Haziran'dan itibaren kendisinden haber alınamayan Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde görevli öğretim üyesi profesörün cansız bedeni ellerinden iple bağlanmış halde Porsuk Çayı'nda bulundu.

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