Anasayfa Video Galeriler Gündem Kayıp Rojin'den günler sonra ilk iz Kayıp Rojin'den günler sonra ilk iz 10 Ekim 2024 Perşembe Saat: 17:05 Güncelleme: 10 Ekim 2024 Perşembe 17:05 Van'da 13 gündür kayıp olarak aranan 21 yaşındaki Rojin K.'nin başörtüsüne ulaşıldığı bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6707df396794a5590100cc63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rojin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Hastane bahçesinde dehşet: Kadını silahla öldürüp intihar etti Türkiye'nin doğa harikası Nemrut Krater Gölü ile yıldızlar aynı karede Mağazaya ''Abimizin selamı var'' kurşunu: Saldırıyı telefonuyla kaydetti Henüz 11 yaşındaydı... Zeytinburnu sahilinde kahreden olay Ehliyette yeni dönem için son 5 gün Beyoğlu Belediyesi'nde korkutan patlama Cem Garipoğlu annesinin gözü önünde yeniden defnedildi Taklit ve tağşişli ürünler bu laboratuvarda belirleniyor