Anasayfa Video Galeriler Gündem Kayıp Rojin'i arama çalışmaları, 12'nci gününde Kayıp Rojin'i arama çalışmaları, 12'nci gününde 09 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 11:06 Güncelleme: 09 Ekim 2024 Çarşamba 11:06 Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra, geri dönmeyen üniversite öğrencisi Rojin'i arama çalışmalarında 12'nci güne girildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6706398e8bf3318a6d0e6863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Okul çıkışı çocuklara torpil dayağı kamerada Gastronomi şehri Hatay'da 6 yöresel lezzet daha tescillendi Yol kenarında parçalanmış ceset bulundu Erdoğan'dan ''kadın cinayetleri'' açıklaması: ''Gerekli adımları atmazsak...'' Bolu'da bir çocuğu aracıyla ezen kadına 20 yıla kadar hapis istemi DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: ''Biz durduk yere el vermeyiz'' Erdoğan ve Abdullah Gül uzun zaman sonra yan yana geldi Türkiye Basketbol Federasyonu yeni başkanını seçti Türkiye'nin en küçük ama en ağır tabutu: Sıla bebeğe son görev...