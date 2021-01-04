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  3. 04 Ocak 2021 13:50

Kayıp tarihi eser soruşturmasında skandal detay!

Antalya'daki kayıp tarihi eser soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Yorgun Herakles, Herakles Lahdi, Yüzyılın Hazinesi ve Elmalı Sikkeleri gibi önemli eserlerin bulunduğu Antalya Müzesi'nin 4 güvenlik kamerasının da çalışmadığı öğrenildi.

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