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Kayıp üniversite öğrencisinden acı haber

İstanbul Sarıyer'de kaldığı yurttan çıkarak Belgrat Ormanı'na gittiği belirlenen üniversite öğrencisi genç ölü olarak bulundu. 20 yaşındaki gencin silahla intihar ettiği öğrenildi.

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