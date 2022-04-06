Anasayfa Video Galeriler Gündem Kayıp üniversite öğrencisinden acı haber Kayıp üniversite öğrencisinden acı haber 06 Nisan 2022 Çarşamba Saat: 17:45 İstanbul Sarıyer'de kaldığı yurttan çıkarak Belgrat Ormanı'na gittiği belirlenen üniversite öğrencisi genç ölü olarak bulundu. 20 yaşındaki gencin silahla intihar ettiği öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624da781e42afb17e41d48b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kefken açıklarında mayın tespit edildi Bankadan çektiği 820 bin lira buhar oldu! O anlar kamerada İstanbul'da kız çocuklarının saç saça baş başa kavgası kamerada Pandemide sona doğru... Yoğun bakım servisleri bir bir kapanıyor 208 depremzede daha evlerine kavuştu ''Taciz'' cinayetinde gerçek ortaya çıktı Yok böyle rezalet! İftar vaktinden önce oruç bozdurdu Akşener'den Bakan Nebati için olay olacak çıkış Bu çay bardağı için 47 milyon TL harcandı, 15 milyon TL daha gerekiyor