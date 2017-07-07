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  3. 07 Temmuz 2017 11:15

Kaymakama bombalı saldırı!

Siirt’in Baykan ilçesinde teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, Kaymakam Mehmet Kocabey’in aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlayıcının geç infilak ettiği saldırıda Kocabey hafif yaralandı.

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