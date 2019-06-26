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  3. 26 Haziran 2019 14:15

Kaymakamın kavgada bıçaklanan oğullarından biri hayatını kaybetti

Bursa’nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan’ın, dün Denizli’de bıçaklanan iki oğlundan 15 yaşındaki Safa Akif İnan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dün gece yaşanan olayda, iddialara göre Kaymakam İnan’ın oğulları Safa Akif İnan (15), Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan (21) ile A.S.K. (15) ve K.E. (16), B.Ç. (14) isimli şahıslar arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda kaymakamın...

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1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
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