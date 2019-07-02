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  3. 02 Temmuz 2019 15:49

Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga kamerada

Gemlik Kaymakamı Kemal İnan’ın 14 yaşındaki oğlu Safa Akif İnan’ın hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Safa İnan’ın abilerine saldıran şahsa doğru koşarken bıçaklanması yer alıyor.

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