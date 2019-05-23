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  3. 23 Mayıs 2019 17:20

Kaynana ve kayınpederinin yasak ilişkisini ifşa etti !

Beyaz TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Hayatta Her Şey Var programına kaıtlan bir genç kadının kaynana ve kayınpederi hakkındaki iddiaları herkesi şoke etti.

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