Anasayfa Video Galeriler Gündem Kayseri olaylarında 13 kişiye tutuklama Kayseri olaylarında 13 kişiye tutuklama 05 Temmuz 2024 Cuma Saat: 15:16 Güncelleme: 05 Temmuz 2024 Cuma 15:16 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de Suriyelilere yönelik eylemlerin ardından başlatılan soruşturmada 13 kişinin tutuklandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6687e428aeeccf0a7f0f23f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul trafiğini felç eden kaza: E-5 Karayolu trafiğe kapatıldı Wanda Nara ve Icardi banyodan paylaştı: ''Kral çıplak'' Kendisini kamufle ederek intihara kalkıştı Türkiye'nin deniz kaplumbağalarının sahilinde rekora 30 kaldı Uyuşturucu tacirleri ölüm tezgâhlarını şimdi de buraya kurdu Burası Bursa'nın göletli sitesi: Her yağışta aynı rezalet Parkta mide bulandıran tartışma Türkiye'nin en modern çobanları görüntülendi İzmir için korkutan uyarı: İl genelindeki binaların yarısı için acil çağrı