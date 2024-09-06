Anasayfa Video Galeriler Gündem Kayseri'de akıllara durgunluk veren olay: 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şoke etti Kayseri'de akıllara durgunluk veren olay: 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şoke etti 06 Eylül 2024 Cuma Saat: 23:01 Güncelleme: 06 Eylül 2024 Cuma 23:01 Kayseri'de yaşanan akıllara durgunluk verne olayda 15 yaşındaki çocuğun midesinden 4 metal tatlı kaşığı ve 1 çivi çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66db5f8209754c744802a2c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çobanın maaşını soranlar aldığı ücrete inanamadı: ''Yıllık mı, ayık mı?...'' Havada bomba paniği: Yolcu uçağı Erzurum'a acil iniş yaptı İstanbul'da otel inşaatında yangın Tezgahlarda palamut bereketi: Fiyatlar düştü Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şahıs Türkiye'de yakalandı 8 terörist etkisiz hale getirildi Onlar İstanbul'un mezarlık manzaralı mezar apartmanları Nihal Candan'dan kardeşine: Engin Polat çıktı sen de çıkacaksın Vay manyak vay: Karşıdan karşıya yavaş geçtiği için aracından inip tartıştığı yayaya kafa attı