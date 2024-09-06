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  4. Kayseri'de akıllara durgunluk veren olay: 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şoke etti

Kayseri'de akıllara durgunluk veren olay: 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar şoke etti

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Kayseri'de yaşanan akıllara durgunluk verne olayda 15 yaşındaki çocuğun midesinden 4 metal tatlı kaşığı ve 1 çivi çıkarıldı.

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